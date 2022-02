A cura della Redazione

Tamponamento tra due auto, il conducente di una delle vetture coinvolte punta la pistola contro l'altro automobilista e poi fugge. È accaduto in via Foria a Napoli.

Sulle sue tracce si portano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Ferdinando, che hanno intercettato il veicolo in via Marina e hanno intimato l’alt al guidatore; i poliziotti lo hanno controllato e trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa con 9 cartucce.

E. D. A., 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per minaccia aggravata, porto abusivo di arma clandestina con relativo munizionamento e ricettazione.