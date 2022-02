A cura della Redazione

Scende le gradinate a bordo di una Fiat Panda e poi comincia a sgommare e sfrecciare dando vita a rocambolesche evoluzioni che trasformano l’area pedonale della Villa Comunale di Scampia in una sorta di pista da rally. Il tutto per poter vincere una scommessa da 40 euro.

È l’ennesima challenge, l’ennesima follia alimentata dalla “gloria” da social network. L’impresa della Panda è stata infatti filmata e postata su Tik Tok e diversi utenti hanno segnalato il video al Consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo segnalato il filmato alle Autorità affinché si facciano le opportune verifiche. Innanzitutto è necessario capire se sia diventata un’abitudine quella di trasformare la villa comunale in una pista da rally - commenta Borrelli -. Se così fosse, si dovrebbe intervenire in maniera decisa. In secondo luogo, e non è certo meno importante, bisogna capire come arginare questa follia fomentata dal social network, ovvero dall’uso improprio ed ossessivo di queste piattaforme che promettono popolarità e, in alcun casi, anche guadagni. Quel che è certo è che assolutamente non si può lasciare ancora correre, è una strada molto pericolosa".