Agenti della Polizia Locale aggrediti a Napoli. Il personale della Unità Operativa "Scampia", impegnato nella zona ospedaliera, durante un controllo in un'area di parcheggio orario, ha proceduto ad una verbalizzazione per un passo carraio scaduto e non rinnovato.

La titolare ha allertato telefonicamente i figli che, sopraggiunti a bordo di un autoveicolo, hanno minacciato prima e poi preso a schiaffi e calci gli agenti che in quel momento stavano operando. Gli aggressori si sono, poi, allontanati repentinamente cercando di far perdere le tracce.

Gli agenti feriti hanno dato quindi l'allarme via radio e sono stati raggiunti da una autovettura del Reparto di Tutela Ambientale e del P.I.C. che si trovavano nelle prossimità della zona ospedaliera e che si sono messi alla ricerca dei fuggitivi che, in pochi minuti, sono stati rintracciati, identificati e arrestati.

I vigili urbani aggrediti hanno ricevuto le cure mediche presso l'ospedale CTO, con prognosi di 7 giorni per lesioni.

Avvisato il magistrato di turno, è stato poi disposto il processo per direttissima che ha visto confermato l'arresto, con il rinvio a giudizio degli aggressori.