A cura della Redazione

La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto, nel centro storico del capoluogo partenopeo, nel quartiere San Lorenzo, un “deposito del falso” utilizzato da extracomunitari per lo stoccaggio di prodotti contraffatti.

L’indagine è stata condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli che, seguendo le tracce delle linee di distribuzione clandestine di scarpe e vestiario con marchi non originali, sono risaliti fino a un immobile in via dell'Annunziata nel rione Forcella, a due passi dalla nota via dei Tribunali che da Porta Capuana conduce al Duomo di San Gennaro, dove hanno bloccato due persone intente a movimentare merce contraffatta.

I successivi approfondimenti hanno poi consentito ai finanzieri di scoprire il magazzino clandestino e di sequestrare circa 2.250 tra scarpe e giubbini contraffatti, di noti brand come Nike, Adidas, Alexander Mcqueen, Timberland, Dior, Moncler.

Denunciati un 31enne ivoriano e un 30enne di origini marocchine per contraffazione e ricettazione.