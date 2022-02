A cura della Redazione

Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Ponticelli. E' accusato di maltrattamenti in famiglia.

Durante una lite con la moglie, ha iniziato a distruggere un armadio e poi a colpire la donna con schiaffi, un pugno in volto e, in testa, con una gruccia appendiabiti.

I militari sono stati allertati da una telefonata al 112 dei vicini della coppia. All'arrivo dei militari, l'uomo ha provato a fuggire ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. E' stato condotto al carcere di Poggioreale.

A Posillipo, invece, è finito in manette un 46enne srilankese. Non si era rassegnato alla fine della relazione con la sua ex compagna e, da novembre scorso, la perseguitava, pedinandola e aggredendola in più circostanze.

I carabinieri, questa volta, lo hanno beccato mentre si trovava davanti ad una abitazione, in via Scipione, dove la vittima lavorava come domestica.