A cura della Redazione

Non si ferma all'alt dei carabinieri ed investe il comandante della Stazione dell'Arma di Capodimonte.

Un 49enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai militari dopo la fuga. Deve rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, alla guida di uno scooter, era stato fermato per un controllo. Ha atteso che i carabinieri scendessero dalla vettura di ordinanza e poi ha accelerato prendendo in pieno l'ufficiale. E' stato poi bloccato dopo un breve inseguimento.

Per il militare 21 giorni di prognosi. L'uomo, invece, è stato condotto ai domiciliari in attesa di giudizio. Tra l'altro, non indossava il casco, non aveva la petente e il ciclomotore era sprovvisto di assicurazione.