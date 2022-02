Napoli - Spaccio di droga alle Case Nuove, arrestato pusher

A cura della Redazione

I Falchi della Squadra Mobile di Napoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Padre Ludovico da Casoria, nel rione Case Nuove, un uomo che, dopo aver consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro, è entrato in un appartamento.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’acquirente trovandolo in possesso di un involucro contenente 0,2 grammi circa di cocaina ed hanno effettuato un controllo nell’abitazione dello spacciatore dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione e 1.603 euro.

Un 52enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.