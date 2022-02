A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia "San Carlo Arena" di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Gian Battista Alfano hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, dopo aver parcheggiato, è entrato in uno stabile con una busta che aveva sul mezzo.

I poliziotti, insospettiti, lo hanno raggiunto in un appartamento dove era presente anche un’altra persona ed hanno rinvenuto 4 buste contenenti 215 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio dei Monopoli di Stato per un peso di circa 43 kg.

Due napoletani, di 40 e 30 anni, con precedenti di polizia, sono stati arrestati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Inoltre, al conducente del ciclomotore sono state contestate due violazioni del Codice della Strada poiché il veicolo su cui viaggiava era privo di copertura assicurativa e per guida senza patente perché mai conseguita.

Infine, lo scooter è stato sequestrato.