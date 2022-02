A cura della Redazione

Sette coltellate, cinque delle quali alla schiena, un polmone perforato. E’ ricoverato all’ospedale di Giugliano, in prognosi riservata, dopo un delicato intervento chirurgico, un 27enne ferito questa mattina in via Monte Somma a Secondigliano, dove si stava svolgendo il mercatino.

L’aggressione è avvenuta nella macelleria dei genitori, dove la vittima si trovava, e il movente sarebbe di natura passionale.

Poco più tardi, un uomo di 39 anni si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Secondigliano, raccontando di essere stato lui ad aver colpito il giovane. Vagliata la sua versione dei fatti, i militari lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, dovrà rispondere di tentato omicidio. L’uomo si trova ora in carcere. Sequestrato un coltello presumibilmente utilizzato per l'aggressione.