A cura della Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, allertati dalla Centrale Operativa, sono intervenuti in via Nuova Agnano a Napoli per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito le urla di una donna e, dopo averla raggiunta presso la sua abitazione, hanno visto un uomo che la stava strangolando. Con non poca difficoltà, e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

La signora ha raccontato adi essere vittima di comportamenti violenti del marito da circa quattro anni e che, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva aggredita fisicamente per futili motivi anche in presenza dei figli minori.

V. V., 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia, resistenza, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione per aver danneggiato la vettura di servizio durante il trasporto presso gli uffici di Polizia.