Tenta di estorcere denaro al padre, ne scaturisce una lite e interviene la Polizia. Gli agenti del Commissariato "San Ferdinando" di Napoli sono intervenuti in via Luca da Penne, quartiere Chiaia, per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, il figlio gli aveva chiesto dei soldi e, a fronte al suo rifiuto, aveva dato in escandescenze e lo aveva minacciato.

Un 43enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentata estorsione.