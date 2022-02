A cura della Redazione

Cinque euro per parcheggiare l'auto e, soprattutto, ritrovarla "immacolata". E' la richiesta che un parcheggiatore abusivo ha fatto ad un automobilista a Napoli, in zona Fuorigrotta, recatosi a vedere la partita di Europa League allo stadio "Maradona" tra gli azzurri e il Barcellona.

Al rifiuto di pagare, ne è nata una lite. In quel momento si trovavano a passare i carabinieri che, vista la scena, si sono fermati ed hanno raccolto la testimonianza del malcapitato di turno. Il parcheggiatore è stato così arrestato per tentata estorsione e condotto ai domiciliari, in attesa di essere giudicato.

“Vorremmo che tutti i cittadini si ribellassero a queste estorsioni e denunciassero sempre - ha detto il consigliere regionale di europa Verde, Francesco Emilio Borrelli -. Le istituzioni, però, devono garantire la loro tutela e fare la guerra agli abusivi che sono delinquenti della sosta spesso legati anche ai clan. A Fuorigrotta, durante le partite e gli eventi come i concerti, la situazione è critica, servono operazioni Alto Impatto per fare piazza pulita. I residenti non possono nemmeno uscire di casa e spostarsi con le loro vetture. Ci sono auto parcheggiate selvaggiamente in ogni dove, come ci ha segnalato un abitante del Parco San Paolo che, come altri, non è riuscito a uscire di casa giovedì sera perché l'area era totalmente in mano a parcheggiatori abusivi e incivili con auto in sosta ovunque che impedivano ogni tipo di transito».