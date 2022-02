A cura della Redazione

I poliziotti sono intervenuti in via Nazionale delle Puglie a Napoli presso un supermercato per la segnalazione di un furto.

Giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, nel parcheggio del supermarket, aveva fermato una donna che aveva asportato dagli scaffali numerose confezioni di tonno in scatola e detergenti intimi per un valore di circa 272 euro nascondendoli nel passeggino.

La donna, una 20enne romena con precedenti di polizia, è stata denunciata per furto, mentre la merce è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale.