Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati San Ferdinando, Vicaria-Mercato, Vomero e Bagnoli, i finanzieri del Comando provinciale di Napoli, personale della Polizia Metropolitana e della Polizia Locale del capoluogo campano, hanno effettuato controlli nei quartieri Chiaia, Vasto, Vomero e a Bagnoli.

Nel corso dell’attività in via Toledo, via Chiaia, piazza dei Martiri, corso Vittorio Emanuele, via Dei Mille, piazza San Pasquale a Chiaia e in piazza Trieste e Trento, sono state identificate 56 persone e controllati 4 esercizi commerciali.

Nel quartiere Vasto, in piazza Nazionale, piazza Principe Umberto e piazza Garibaldi, sono state identificate 10 persone.

Ancora, gli agenti del Commissariato Vomero hanno effettuato controlli in piazza Vanvitelli, belvedere di San Martino, piazza Medaglie d'oro, via Aniello Falcone, via Luca Giordano e via Alessandro Scarlatti dove hanno identificato 129 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, e controllato 4 esercizi commerciali.

In piazza Medaglie d’Oro, al Vomero, sono stati sanzionati il dipendente di un bar, poiché sprovvisto della certificazione verde (“green pass”), e il titolare dell'attività per omessa verifica del green pass.

Inoltre, insieme agli agenti di Polizia Locale, sono stati rimossi in via Cilea 6 veicoli per sosta vietata e contestate 10 violazioni del Codice della Strada.

Infine, i poliziotti del Commissariato Bagnoli, in via Coroglio, via Cattolica, via Nisida, via Bagnoli, via Caio Duilio, piazza Bagnoli e via Di Pozzuoli hanno identificato 35 persone e controllato 11 attività commerciali, denunciando 2 persone poiché sorprese nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.