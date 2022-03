A cura della Redazione

È stato un weekend particolare per i ragazzi dell'associazione "La Forza del Silenzio", che hanno visitato la Stazione ferroviaria di Napoli Centrale con l'intento di conoscere la Polizia Ferroviaria e di scoprirne i luoghi dove opera quotidianamente.

Il Compartimento Polfer per la Campania non è nuovo a queste iniziative. Spesso, infatti, nell'ambito del progetto didattico “Train... to be cool", col quale gli agenti di Polizia interagiscono con gli studenti e vi dialogano sulla necessità del rispetto delle regole e dei comportamenti corretti che garantiscono la sicurezza in stazione e sui treni, le scuole concordano visite guidate presso la Sala Operativa e i locali compartimentali.

E’ per questo motivo che anche il presidente dell'associazione "La Forza del Silenzio", una ONLUS che ha come obiettivo principale quello di fornire servizi specifici e di qualità alle persone affette da disturbo dello spettro autistico, ha chiesto e ottenuto dal Dirigente della Polfer della Campania di poter condurre in visita una parte dei ragazzi con disabilità che frequentano l'associazione.

I ragazzi sono stati accolti dagli agenti Polfer e sono stati condotti in una visita guidata nella Stazione dove, dopo un primo momento di "dolcezza" assoparato gustando un gelato, hanno ricevuto l'affetto degli amici poliziotti a quattro zampe, Cash e Trilly, che coi loro conduttori cinofili della Questura di Napoli hanno regalato attimi di gioia e di tenerezza.

La visita ha interessato anche i locali della sede compartimentale e la Sala Operativa, che ha incuriosito ed entusiasmato non solo i ragazzi ma anche i loro accompagnatori.

Al termine della giornata i poliziotti e gli ospiti speciali si sono scambiati dei doni per suggellare quell'amicizia nata empaticamente in questo primo fine settimana di marzo.

Il presidente della ONLUS ha ringraziato il personale della Polizia Ferroviaria di Napoli per "l'impegno e la vicinanza dimostrata" e per aver preso a cuore questo progetto di inclusione che permette ai ragazzi di migliorare la loro qualità di vita.