La Polizia Locale di Napoli, in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Milan disputatosi alla stadio "Maradona" a Fuorigrotta, ha intensificato il controllo del perimetro esterno all'impianto sportivo.

Gli agenti hanno contestato 120 verbali per infrazioni al Codice della Strada, prelevato 79 autovetture in divieto di sosta e sottoposto a sequestro 5 veicoli per assenza di copertura assicurativa.

Durante i controlli sono stati sorpresi in attività 7 parcheggiatori abusivi e per 2 di questi, oltre alla sanzione prevista dal Codice della Strada, gli agenti hanno provveduto alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per la reiterazione dell'illecito.

I controlli effettuati hanno riguardato anche le numerose attività ambulanti presenti nella zona dello Stadio. Elevati 20 verbali per l'occupazione abusiva di suolo pubblico e ad 11 venditori è stata sequestrata la merce in vendita.

Sul lungomare i motociclisti del reparto GIT hanno effettuato 55 controlli per il rispetto delle norme del Codice della Strada elevando 27 verbali