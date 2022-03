A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Milano, nel quartiere Vasto, due uomini che hanno consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati rinvenendo indosso ad uno degli spacciatori 32 stecche di hashish del peso di circa 22 grammi, un coltello con la lama della lunghezza di 7,5 cm, un cellulare e 35 euro, mentre l’altro è stato trovato in possesso di 30 bustine contenenti 50 grammi circa di marijuana, un cellulare e 35 euro. Inoltre, l’acquirente aveva una stecca di hashish e una bustina di marijuana.

Due 27enni gambiani, con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; uno di loro, D. B., è stato arrestato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.