Una giovane ucraina di 23 anni è morta ieri a Napoli in un incendio sviluppatosi nell'abitazione in cui risiedeva in vico Sant'Antonio Abate, borgo Sant'Antonio.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.

Da chiarire le cause anche se, pare, sarebbero accidentali.

Salva la figlia della donna, una bambina di 5 anni.