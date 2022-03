A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via del Plebiscito a Piscinola hanno notato un gruppo di giovani che, alla loro vista, si sono separati per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno raggiunti e identificati. Uno di loro, però, ha iniziato ad inveire contro le forze dell'ordine urlando per attirare l'attenzione dei passanti.

L'uomo, un 23enne napoletano con precedenti di polizia, nonostante i presenti tentassero di ostacolare l'intervento, non senza difficoltà, è stato bloccato e denunciato per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.