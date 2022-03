A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia del Commissariato Vicaria-ìMercato di Napoli hanno effettuato un controllo in uno stabile abbandonato in vico Croce Sant’Agostino alla Zecca, in zona centro storico.

Qui hanno rinvenuto e sequestrato una busta contenente 20 grammi circa di marijuana e 35 cartucce calibro 38 special.