A cura della Redazione

Una coltivazione di marijuana scoperta dalla Polizia a Napoli, arrestato un 46enne napoletano. Gli agenti del Commissariato "Dante", durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Piave - nei pressi del quartiere Soccavo - presso un terraneo in uso ad un uomo. Qui hanno scoperto un serra dotata di un sistema di ventilazione ed aspirazione completo di filtri collegati con l’esterno e diverse lampade riflettenti per favorire la crescita delle piante.

Rinvenute 60 piante di marijuana, di cui 29 già essiccate, 15 germogli, un contenitore e due buste contenenti 474 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 46enne, con precedenti di Polizia, dove hanno trovato un barattolo e due buste contenenti 160 grammi circa di marijuana. L'uomo è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.