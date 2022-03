A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Tertulliano, nel quartiere Soccavo a Napoli, dove, in un locale già sottoposto a sequestro per attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso e bloccato tre persone trovandole in possesso di 970 euro che sono stati sequestrati.

Tre napoletani, un 23enne ed un 51enne con precedenti di polizia, e un 19enne, sono stati denunciati per violazione dei sigilli.

Inoltre, i poliziotti, con il supporto delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rinvenuto, in una cassetta dei cavi telefonici di uno stabile vicino, un involucro con 1,6 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Stanotte, infine, i poliziotti, nella medesima via, hanno controllato un altro locale, anch’esso sottoposto sequestro per attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in cui hanno sorpreso due uomini, napoletani di 23 e 29 anni con precedenti di polizia, e li hanno denunciati per violazione dei sigilli.