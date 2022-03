A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Secondigliano e personale dell’ASL NA1, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Secondigliano e San Pietro a Paternò.

Sono state identificate 45 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, e controllati 26 autoveicoli.

I poliziotti hanno sanzionato due pescherie in viale Quattro Aprile e via Roma verso Scampia, per violazioni in materia di sicurezza alimentare, e hanno sequestrato 65 kg di molluschi per mancanza dei requisiti di tracciabilità elevando sanzioni per un totale di 2.000 euro.