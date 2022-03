A cura della Redazione

Violenza sessuale in strada, in pieno giorno.Una 31enne del Casertano percorre a piedi Via Ponte della Maddalena a Napoli, zona Porto, la strada dove spicca una delle più celebri statue di San Gennaro. Quella che la tradizione popolare napoletana vuole abbia fermato la lava del Vesuvio.

Qualcuno la segue e prima che potesse rendersene conto si ritrova a terra, spinta con violenza da un extracomunitario. L’uomo le blocca le mani e la spoglia, poi si abbassa i pantaloni. Le urla disperate della donna attirano l’attenzione di alcune persone, altri passanti e operai di un cantiere. Corrono ad aiutarla e prima di mettere in fuga l’aggressore allertano il 112.

La donna viene soccorsa e intanto la fuga dell’extracomunitario continua, tallonato dai passanti che comunicano alla centrale operativa dei Carabinieri il suo percorso. I militari del nucleo radiomobile lo rintracciano in Piazza Guglielmo Pepe, per l’uomo scattano le manette.

Viene immediatamente portato in caserma, gli animi dei residenti iniziavano a scaldarsi pericolosamente.

L'arrestato è un 51enne di origini marocchine, senza fissa dimora, probabilmente una delle persone accampate nella baraccopoli ai piedi dell’ex mercato del pesce o nella parte che corre parallela all’antico “ponte della Maddalena”, fronte porto.

E’ stato portato in carcere e dovrà rispondere di violenza sessuale. Per la vittima, lesioni ritenute guaribili in 10 giorni.