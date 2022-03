A cura della Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Enrico De Nicola, in zona Porta Capuana a Napoli, per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una pattuglia dell’Esercito Italiano con una donna ed un uomo che discutevano animatamente tra loro; gli agenti allora si sono avvicinati e la donna ha raccontato che, poco prima, dopo essere uscita da un vicino locale per rispondere ad una telefonata, l’uomo era giunto alle sue spalle e le aveva asportato il telefono dalle mani facendola rovinare al suolo.

Un 21enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.