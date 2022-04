A cura della Redazione

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Montecalvario, Decumani e Bagnoli, i finanzieri del Comando provinciale di Napoli, personale della Polizia Locale del Comune di Napoli e della Polizia Metropolitana hanno effettuato controlli ai Quartieri Spagnoli, al centro storico e a Bagnoli.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato Montecalvario, in via Toledo, largo Berlinguer, corso Vittorio Emanuele e nei Quartieri Spagnoli hanno identificato 100 persone, controllato 7 esercizi commerciali, rimosso 6 veicoli in divieto di sosta e contestato 4 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata.

Ancora, i poliziotti del Commissariato Decumani, nel centro storico e al Borgo Orefici, hanno identificato 228 persone e controllato un esercizio commerciale in largo D’Arianiello in cui era in corso una festa danzante con numerose persone presenti. Sul posto hanno identificato e denunciato il titolare ed il gestore dell’attività, napoletani di 51 e 52 anni, per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento in violazione delle prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, poiché sprovvisti della prescritta licenza di agibilità e del certificato prevenzione incendio (CPI), ed inoltre hanno sequestrato il locale e poiché sprovvisto di uscite di sicurezza.

Infine, gli agenti del Commissariato Bagnoli, in viale Campi Flegrei, via Discesa Coroglio e in piazza Bagnoli hanno identificato 38 persone e controllato 12 veicoli e 7 locali commerciali.