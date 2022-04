A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, presso uno stabile di via Cloude Monet, un giovane che entrava nell'edificio con fare sospetto.

I poliziotti sono riusciti ad entrare nel complesso abitativo e, con il supporto di una squadra dei Vigili del Fuoco, ad accedere ad un locale interrato già sottoposto a sequestro per reati in materia di stupefacenti; lì hanno sorpreso tre persone riuscendo, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, a bloccarne due.e

Nel locale sono stati rinvenuti e sequestrati 5 involucri contenenti 77,24 grammi di cocaina, 2 dosi con 2,21 grammi di marijuana, un bilancino, un telecomando e 3 microtelecamere.

L.F e S.G., napoletani di 26 e 62 anni, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, violazione dei sigilli, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.