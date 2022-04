A cura della Redazione

Tenta di rapinare un turista ma viene notato dai carabinieri che lo arrestano.

A Napoli, la scorsa notte, i militari sono intervenuti in piazza Dante bloccando un 25enne marocchino. È accusato di tentata rapina

Il giovane aveva fermato poco prima, in via Toledo, un coetaneo di Agrigento, che stava lasciando la città dove aveva soggiornato in un B&B per il weekend.

Il malvivente, con la scusa di una sigaretta, aveva fermato la vittima minacciandola poi con un coltello. Ma i carabinieri, in servizio di pattuglia nella zona, hanno notato la scena, fermandolo. In mano aveva ancora l'arma bianca.

Il giovane, senza documenti, ha detto di essere spagnolo ma da successivi accertamenti è emerso che si trattava di un marocchino.

La vittima, che doveva recarsi a Capodichino per volare a Londra, non ha subito ferite ed è potuta ripartire.