A cura della Redazione

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato Gaetano Grossi, 31 anni, ritenuto l'autore dell'omicidio di Salvatore Marangio, ucciso l'8 agosto 2020 in piazza Voltuno a Napoli.

La vittima fu raggiunta da numerosi colpi d'arma da fuoco, e morì il 18 settembre successivo.

Il GIP del Tribunale di Napoli, che ha accolto la richiesta della Procura partenopea che ha coordinato le indagini, ha disposto per il 31enne il trasferimento carcere.

Grossi è indagato anche per le ipotesi di reato di porto d'armi e detenzione di documenti di identità contraffatti che sarebbero stati utilizzati, poco dopo l'omicidio, per darsi alla fuga, soggiornando in diverse strutture alberghiere in Italia.