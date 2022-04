A cura della Redazione

Un’auto, parcheggiata in doppia fila, stava intralciando la viabilità. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale notano la vettura nel transitare in piazzetta Sant’Andrea delle Dame, nel centro storico di Napoli.

I poliziotti hanno raggiunto e controllato il conducente. A quel punto, l'uomo dapprima si è rifiutato di fornire le proprie generalità e poi ha iniziato ad oltraggiare i poliziotti.

L’uomo, con il supporto di una pattuglia dei Nibbio dell’UPG, è stato identificato per un 29enne napoletano con precedenti di polizia e denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.

Infine, gli sono state contestate 2 violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione e guida con patente scaduta.

