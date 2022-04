A cura della Redazione

Ha appena 15 anni il giovane soccorso dagli agenti della Polizia Locale di Napoli nella serata di sabato scorso. Nel corso dei controlli nelle zone della movida, il personale del Reparto Tutela Emergenze Sociali e Minori della Municipale, in vico Belledonne/via Bisignano hanno intercettato un 15enne riverso a terra, in presumibile stato di coma etilico.

E' stata subito allertata l’ambulanza e il ragazzo è stato poi affidato direttamente ai genitori che sono stati convocati sul posto.

Dai primi accertamenti, il minorenne avrebbe acquistato alcolici in un locale dei Quartieri Spagnoli, le indagini della Municipale sono in corso per individuare il locale dove è avvenuta la vendita delle bevande alcoliche al minore.

In piazza Medaglie d’Oro, un altro ragazzo di 15 anni è stato invece sorpreso a consumare sostanze stupefacenti, anche in questo caso sono stati immediatamente allertati i genitori che sono giunti sul posto e ai quali è stato affidato il giovane