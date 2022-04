A cura della Redazione

Sabato sera, gli agenti del Commissariato di Polizia "Vasto-Arenaccia" di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via della Piazzolla, nel quartiere Arenaccia, hanno notato una persona a bordo di uno scooter che, alla loro vista, si è data alla fuga nonostante le fosse stato intimato l’alt.

I poliziotti hanno comunicato alla Centrale Operativa le descrizioni del veicolo e del fuggitivo che è stato poi intercettato in via Arenaccia da una Volante del Commissariato Vicaria-Mercato; lì il motociclista, nel proseguire la sua marcia contromano, ha tentato di investirli fino a quando, con non poche difficoltà, è stato raggiunto e bloccato nonché trovato in possesso di 5 bustine contenenti 7 grammi circa di marijuana, 2 stecche di hashish del peso di circa 5 grammi e 271,50 euro.

Un 28enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti; infine, gli sono state contestate 5 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, per non essersi fermato all’alt, circolazione contromano e patente non idonea alla guida del motociclo.