A cura della Redazione

Ancora violenza a Napoli contro un rider. Un 19enne che effettuava le consegne a domicilio è stato accoltellato alla gamba sinistra al Vomero, nella serata di ieri 11 aprile.

Il 19enne sarebbe stato accerchiato da un gruppo di giovani in via Merliani, davanti al McDonald’s, con i quali è nata una discussione. Durante la lite, uno di loro avrebbe improvvisamente estratto un coltello colpendo il malcapitato.

Il ragazzo è stato soccorso dai carabinieri e dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Fatebenefratelli, dove i medici gli hanno riscontrato una ferita da taglio all'arto inferiore sinistro, giudicata guaribile in 8 giorni.

Proprio di recente sono invece state confermate le condanne a 10 anni di carcere per due dei componenti del gruppetto che, il 2 gennaio del 2021, aggredirono e rapinarono il rider Giovanni Lanciano in Calata Capodichino, periferia settentrionale di Napoli.

“Troppa violenza, con i giovani come protagonisti, che coinvolgono gente incolpevole e lavoratori, come i rider - dice il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli -. Tanti ragazzini scendono per strada armati e pronti a fare del male al prossimo. Oltre all’episodio di Gianni Lanciato, ricordiamo quello, che denunciammo, avvenuto all’esterno del McDonald’s di Fuorigrotta lo scorso settembre. L’unico modo per arginare tale violenza - conclude Borrelli - è la rieducazione che non può che passare attraverso condanne esemplari e l’intervento dei genitori, quando i giovani coinvolti sono dei minori".