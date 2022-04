Seuparti i 91mila arrivi in Italia dall'Ucraina. Ad oggi, 12 aprile, sono 91.137 ...

Sono 48 i giorni di guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che...

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso il bollettino del 12 aprile. I casi nelle ult...

Ucraina, in Italia arrivati circa 90mila rifugiati

Sono circa 90mila le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate in Italia, 86.0...