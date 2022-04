A cura della Redazione

Ruba una palina dell'ANM, identificato l'autore del singolare furto. Un uomo, in via Emilio Scaglione a Chiaiano, quartiere di Napoli, all'altezza della fermata degli autobus, è stato immortalato in un video - che ha poi fatto il giro dei social - nmentre caricava sul tetto di un veicolo la palina segnaletica della fermata dei mezzi pubblici precedentemente divelta.

Le immagini riprese dai cittadini hanno consentito al Reparto Investigativo della Polizia Locale di Napoli di identificare ed intercettare il responsabile. Si tratta di un 38enne napoletano residente nelle case popolari dello stesso quartiere, poco distanti dalla fermata dei mezzi pubblici da dove aveva rubato la palina segnaletica.

L'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per il furto e per danneggiamento ai danni dell'installazione dell'azienda comunale di trasporto ANM, con la presumibile finalità di procedere poi alla vendita del metallo della struttura. Il suo autoveicolo è risultato inoltre sprovvisto di assicurazione e sottoposto a sequestro. Il 38enne è stato anche verbalizzato ai sensi del Codice della Strada per aver circolato sul marciapiede.

Sono stati informati, poi, gli uffici comunali e dell'ANM per il ripristino dello stato dei luoghi e per l'eventuale recupero delle spese in danno al responsabile. L'uomo è risultato essere recidivo in quanto, in passato, si è reso responsabile della stessa tipologia di reato in due diverse circostanze; la prima per furto di metalli presso l'isola ecologica dei Colli Aminei, dove aveva sottratto componenti elettroniche, ed in un altro caso perché sorpreso mentre tentava di sottrarre, presso un'altra fermata di mezzi pubblici, una struttura metallica con le indicazioni delle linee di trasporto urbano.