Serata della vigilia di Pasqua insanguinata a Napoli.

Un 25enne, con precedenti per droga, è stato ucciso da almeno 8 colpi d'arma da fuoco a Fuorigrotta. Il giovane è stato freddato nella sua auto in piazza D'Annunzio, nei pressi della Curva B dello stadio Maradona. Indagano i carabinieri.

In pieno centro, invece, un 14enne è stato ferito con 5 coltellate alla gamba destra e alla schiena. È stato trasportato in ospedale, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane sarebbe stato aggredito da una banda di ragazzini che lo avrebbero accoltellato in piazza Trieste e Trento senza alcun apparente motivo. Anche in questo caso indagano i carabinieri.