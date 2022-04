A cura della Redazione

Controlli nella giornatas di Pasquetta a Napoli. La Polizia Municipale, in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Roma ha elevato 135 verbali per infrazioni al Codice della Strada, prelevato 91 autovetture in divieto di sosta, e sottoposto a sequestro 2 veicoli per assenza di copertura assicurativa. Sanzionati inoltìre 7 parcheggiatori abusivi. I controlli hanno riguardato anche le numerose attività ambulanti presenti nella zona dello stadio "Maradona", a seguito dei quali sono stati contestati 20 verbali per l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

In occasione della giornata festiva del lunedì di Pasqua, poi, non sono mancate le verifiche per assicurare il rispetto delle norme che regolano la “movida” cittadina secondo le disposizioni dell'Ordinanza sindacale. Nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dal dispositivo, sono state controllate 38 attività e per una di esse, operativa nella zona dei “baretti” di Chiaia, è scattata la sanzione prevista dall’ordinanza per la mancata chiusura. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada, i motociclisti della Polizia Locale hanno concentrato la loro presenza sull’affollatissimo lungomare.. Molti i controlli effettuati alle vetture in circolazione, a seguito dei quali sono stati redatti, tra gli altri, 4 verbali di sequestro per mancanza di assicurazione, e un verbale di sequestro per guida senza patente. Sono 5 i veicoli rimossi da carri attrezzi perché rinvenuti in sosta irregolare.

Sempre nella zona di Chiaia, è stato fermato e verbalizzato un altro parcheggiatore abusivo. In considerazione del grande afflusso di turisti, in occasione delle due giornate pasquali, il Nucleo di Polizia Turistica è stato costantemente presente nelle zone dell’Aeroporto, della Stazione Centrale, del Molo Beverello. In totale sono state ritirate 5 licenze taxi ed elevati i relativi verbali. Le violazioni contestate hanno riguardato lo svolgimento del servizio al di fuori del proprio turno, l’applicazione di tariffe maggiorate rispetto a quelle previste dal tariffario comunale, la richiesta di compensi aggiuntivi rispetto all’importo indicato dal tassametro. Sono stati 9 in totale i tassisti sanzionati, 4 dei quali per aver omesso di rilasciare la ricevuta dopo aver incassato il corrispettivo per la corsa su percorso a tariffa fissa.

All’aeroporto di Capodichino è stato individuato e fermato un tassista abusivo che, alla guida della propria vettura, dietro il compenso di 80 euro, aveva caricato una coppia di turisti per condurli a Sorrento. Sempre il Nucleo di Polizia Turistica, in zona Chiaia, è intervenuto presso una struttura ricettiva di "affittacamere" sanzionandola in quanto non aveva proceduto a regolarizzare la propria posizione sul portale tourist-tax del Comune per il pagamento della tassa di soggiorno versata dai clienti.