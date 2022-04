A cura della Redazione

Sullo scooter senza casco, fuggono all'alt della Polizia. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, in via Abate Minichini nel quartiere San Carlo, hanno intimato di fermarsi ad uno scooter con due giovanissimi a bordo prive del casco protettivo ma il conducente, per sottrarsi al controllo, ha accelerato effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale.

I poliziotti hanno raggiunto i due ragazzi in piazza Gian Battista Vico e, grazie al supporto di un’altra Volante, dopo una colluttazione, li hanno definitivamente bloccati.

I due, napoletani di 14 e 15 anni, sono stati denunciati per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale e affidati ai genitori.