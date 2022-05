A cura della Redazione

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di domenica 1 maggio nell'ex mercato ortofrutticolo alle spalle del Centro Direzionale di Napoli, in zona Gianturco, dove è ubicato un campo rom.

Sul posto sono accorsi forze dell'ordine e vigili del fuoco, insieme agli agenti della Polizia Locale.

La densa coltre di fumo era visibile a km di distanza dal luogo in cui si sono sprigionate le fiamme e il Comune ha invitato i cittadini residenti nelle vicinanze a tenere chiuse le finestre. Non si registrano feriti, si indaga sulle cause dell'incendio.