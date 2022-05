A cura della Redazione

Lite familiare a Pianura, la Polizia interviene e arresta un uomo. Gli agenti dell'UPG e del Commissariato Pianura si sono recati in via talete di Melito dopo la segnalazione di un litigio.

Giunti sul posto, sono stati avvicinati da due uomini i quali hanno raccontato che, come già avvenuto in precedenti occasioni, erano stati minacciati, insultati ed aggrediti per futili motivi dal fratello il quale, poco prima dell’arrivo dei poliziotti, aveva messo a soqquadro l’abitazione.

L'uomo, un 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.