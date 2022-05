A cura della Redazione

Controlli in via Toledo a Napoli ad opera degli agenti della Polizia Locale per contrastare il commercio ambulante abusivo e la contraffazione. I vigili hanno sanzionato venditori privi di autorizzazione e sequestrato prodotti destinati al commercio, ponendo particolare attenzione a quelli attinenti al mercato del falso. Oltre al sequestro penale della merce, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria di due venditori di borse, cinture, occhiali e cover di cellulari, tutti prodotti con marchi contraffatti.

Sul fronte del contrasto ai reati ambientali, il personale del Reparto Ambientale/PIC, ha sorpreso due soggetti che, dopo aver svuotato un locale-cantina ai Quartieri Spagnoli, da dove provenivano suppellettili, valigie, scatole di libri ed un frigorifero, anziché consegnarli all’isola ecologica, hanno scelto di scaricare all’ingresso del Parco Carelli in via Pigna. Gli agenti hanno provveduto alla verbalizzazione per 500 euro con relativa rimozione e corretto conferimento dei rifiuti trasportati.

Successivamente, sulla stessa strada sono intervenuti, a seguito di una segnalazione, in un’officina che, abusivamente ed anche nei giorni di chiusura, occupava il marciapiede con pile ed ammassi di copertoni fuori uso. Anche in questo caso la Municipale ha provveduto alla verbalizzazione sempre per 500 euro con il successivo recupero immediato di quanto sversato, per lo smaltimento regolare.