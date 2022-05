A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia del reparto Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Maria di Costantinopoli, in zona centro storico, hanno notato una persona che stava svitando il blocca-disco di uno scooter in sosta.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo, che è stato trovato in possesso di un cacciavite ed una chiave esagonale, ed hanno accertato che il motoveicolo aveva il nottolino di accensione manomesso ed il blocca-sterzo spaccato.

C. N., 41enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato mentre il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.