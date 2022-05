A cura della Redazione

Un giovane di 23 anni, incensurato, è stato arrestato dai carbinieri del Nucleo Operativo Rdiomobile di Napoli. Si trovava con la sua auto in via Romolo e Remo, al rione Traiano. Fermatosi con la vettura, stava parlando con una persona. Quando ha visto i militari, ha lanciato dal finestrino un involucro, sperando di non farsi notare ma i carabinieri notano tutto lo controll, gli precludono ogni via di fuga e lo controllano.

Trovano così 120 grammi di hashish nella busta che era stata lanciata, suddivisi in 77 stecchette pronte ad essere vendute ai clienti di turno. Inoltre, il giovane aveva con sé 970 euro in contanti, probabile provento dell'attivitàdi spaccio.

Nel veicolo, infine, rinvenuti una mazza da baseball e un coltello, sequestrati.

Il 23enne, condotto ai domiciliari, dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.