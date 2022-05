A cura della Redazione

Oltre 9 kg di hashish trovati in alcuni box abbandonati a Soccavo. E' la scoperta fatta dai Falchi della Squadra Mobile di Napoli durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolto in via Contieri. La droga era suddivisa in 90 panetti.

Gli stessi poliziotti, sempre nel corso dei controlli, hanno poi notato uno uomo che, dopo essere uscito da uno stabile sulla stessa strada è salito a bordo di un’auto per poi allontanarsi velocemente.

Gli agenti hanno raggiunto e bloccato l’autovettura nella quale hanno rinvenuto 8 involucri contenenti 28 grammi circa di hashish, 4 bustine con 4,5 grammi circa di marijuana e diverso materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, nello stabile da cui era uscito il soggetto, in un vano caldaia, sono stati trovati due bilancini di precisione ed un cellulare.

L’uomo, un 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.