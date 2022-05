A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia San Carlo Arena, della Polizia Locale e personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL Napoli 1 hanno controllato un circolo culturale in via Miracoli, nel Rione Sanità.

Qui hanno sanzionato la presidente poiché sprovvista della S.C.I.A. sanitaria (segnalazione certificata di inizio attività), dell’attestato HACCP (relativo alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare) e della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande nonché per aver violato le prescrizioni del nulla osta di impatto acustico, per un totale di 6.950 euro.

Infine, il locale è stato sequestrato.