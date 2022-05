A cura della Redazione

I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato un 21enne che aveva tentato di fuggire con la propria autovettura all’alt dei finanzieri.

Invece di fermarsi, il giovane alla guida del veicolo ha accelerato e proseguito la propria rocambolesca corsa, mettendo in pericolo gli stessi militari nonché gli altri autisti e pedoni, cercando in modo spericolato di darsi alla fuga con l’obiettivo di seminare la pattuglia, che in stretto raccordo con la Sala Operativa ha subito iniziato l’inseguimento.

Il percorso del veicolo, condotto a velocità elevata e incurante della sicurezza stradale, ha interessato la zona del rione Traiano e i quartieri Soccavo e Fuorigrotta del capoluogo e dello stadio “Diego Armando Maradona” finché il fuggitivo, dopo aver tamponato un’altra auto, è stato raggiunto dai militari.

Il giovane guidatore è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre che segnalato al Prefetto per possesso di alcune decine di grammi di hashish e per violazioni al Codice della Strada; il mezzo sul quale viaggiava è stato sequestrato poiché tra l’altro già sottoposto a fermo amministrativo e sprovvisto di copertura assicurativa.