A cura della Redazione

Controlli nelle zone della movida a Napoli. La Polizia Municipale è stata impegnata nel verificare il rispetto, da parte degli esercenti dell'ordinanza sindacale che disciplina orari di aperture e chiusure dei locali. Sono state 92, tra attività commerciali ed esercizi di somministrazione del centro storico e della zona dei cosiddetti ‘baretti’, le attività monitorate.

Sanzionati tre locali di vicoletto Belledonne a Chiaia, uno in via Benedetto Croce ed uno in via De Marinis, tutti accessibili al pubblico oltre l’orario consentito. Sanzioni per omessa chiusura anche a carico di due take away, sorpresi in piena attività in via Mezzocannone ed in Calata Trinità Maggiore. Nel centro storico è stato verbalizzato un esercente che utilizzava per il conferimento dei rifiuti i sacchi neri, che sono ormai fuori norma.

I controlli sono poi proseguiti nelle ore successive per assicurare, dopo la chiusura degli esercizi, che la riapertura non avvenisse prima delle ore 5 del mattino seguente.

Il Nucleo Polizia Turistica ha invece svolto numerosi controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo ed al rispetto delle regole del trasporto pubblico non di linea, assicurando il presidio dei principali snodi turistici ed effettuando verifiche a campione sul territorio. Nei pressi della Stazione Marittima è stato verbalizzato un tassista che sostava fuori turno negli stalli di servizio; all’aeroporto di Capodichino sono stati controllati 30 tra tassisti ed NCC. Diverse le infrazioni rilevate ed in alcuni casi ritirata la licenza: 2 taxi sanzionati per non aver rilasciato la ricevuta ai passeggeri, 1 per aver omesso di attivare il tassametro ed altri 2 per svolgere attività al di fuori del proprio turno. Verbale e ritiro della carta di circolazione per 3 conducenti NCC che violavano le prescrizioni di servizio.

I caschi bianchi hanno poi pattugliato le aree adiacenti lo stadio Maradona, in occasione dell’ultima partita in casa del campionato tra Napoli e Genoa, e sono stati elevati 149 verbali per infrazioni al Codice della Strada, 93 i veicoli prelevati con carri gru per sosta irregolare e 2 sottoposti a sequestro per mancanza di copertura assicurativa. Sono stati infine verbalizzati 9 venditori ambulanti che vendevano magliette, sciarpe ed altri gadget sportivi contraffatti. La merce è stata sequestrata.