A cura della Redazione

Una lite, poi il sangue. E' ancora allarme violenza giovanile a Napoli. L'ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato ieri pomeriggio, in zona Marechiaro.

Due minorenni, di 16 e 17 anni, sono stati accoltellati sugli scogli durante un alterco - verosimilmente sorto per futili motivi come spesso accade in questi casi -, poi degenerato, tra gruppi di giovani. A soccorrerli, i ristoratori della zona che hanno visto i due sanguinanti. Trasportati in ospedale, sono in gravi condizioni e per la loro la prognosi è riservata.

Ad indagare sull'accaduto è la Polizia.