A cura della Redazione

Sorpresi ad abbandonare in strada 3 quintali di lastre d'amianto, due operai denunciati. In via del Riposo a Napoli, una pattuglia di agenti della Polizia Locale, delle Unità Operative Tutela Ambientale e Investigativa Centrale, mentre si trovava in osservazione del territorio nella zona adiacente il campo rom, ha notato una autovettura Fiat Punto dalla quale due persone stavano scaricando le lastre e altri detriti d’amianto, ponendoli ai bordi della carreggiata.

Gli agenti, fatta sospendere l’operazione di scarico e adottate le prime misure di sicurezza sia personali che per i fermati, procedevano all’identificazione dei due operai, di 33 e 38 anni.

Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per trasporto e abbandono illecito di rifiuti; sequestrata anche l'autovettura utilizzata come mezzo di trasporto dei rifiuti speciali, affidata, a spese del proprietario, ad una ditta privata. Saranno addebitate ai due operai anche le spese di smaltimento sostenute inizialmente dal Comune.