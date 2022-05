A cura della Redazione

Area condominiale utilizzata come base di spaccio di droga. Al Rione Traiano, i Falchi della Squadra Mobile di Napoli notano un viavai di persone che entravano e uscivano da uno stabile in via Marco Aurelio.

I poliziotti sono entrati nel palazzo ed hanno sorpreso, all’interno del sottoscala condominiale, due uomini intenti a spacciare sostanza stupefacente e uno di loro, alla vista degli agenti, ha provato a disfarsi della droga mentre l’altro si è rifugiato all’interno di un’altra camera.

I due sono stati bloccati e trovati in possesso di 8 involucri contenenti 54,46 grammi circa di cocaina, una dose con 0,9 grammi di hashish, 520 euro, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

V. P., di 42 anni, e C. D. N., 48enne attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata, napoletani e con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti.